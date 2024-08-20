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أحمد جودة - القاهرة - أنهى صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس الفحوصات الطبية الروتينية، تمهيدًا لانتقاله لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

تشيلسي يحسم صفقة جواو فيليكس

وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة سكاي سبورتس، اليوم الثلاثاء، أن لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني يضع اللمسات الأخيرة لانتقاله إلى الفريق اللندني.وكشف المصدر ذاته أن نادي تشيلسي توصل لاتفاق مع أتلتيكو من أجل ضم فيليكس مقابل 3ر46 مليون جنيه إسترليني.



أضافت سكاي سبورتس أن فيليكس سينضم إلى تشيلسي مقابل رسوم ثابتة تبلغ 42 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 3ر4 مليون جنيه إسترليني كإضافات، وهو ما قد يجعل قيمة الصفقة في النهاية تتجاوز 46 مليون جنيه إسترليني.