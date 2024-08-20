انت الأن تتابع خبر حكام مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين .. أسماء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن اتحاد كرة القدم هوية حكام مباريات الدولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم التي تنطلق الأربعاء .



وجاء تعيين الحكام بتنسيب من دائرة الحكام في الاتحاد، والتي تسعى جاهدة لتطوير أداء الحكام وهم: مباراة الأهلي والسلط: محمد عرفة للساحة، والحكام المساعدون أيمن عبيدات، حمزة سعادة، عبدالرحمن شتيوي رابعا.



مباراة الفيصلي وشباب الأردن: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدون محمد الخلف، أحمد الرويلي، قيس غوانمة رابعا.



مباراة الحسين والصريح: أحمد راضي للساحة، والحكام المساعدون أحمد سمارة، حمزة أبو عبيد، موسى اللحام رابعا.



مباراة الوحدات ومعان: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدون عمرو عجاج، محمد محرم، بكر هباهبة رابعا.



مباراة الجزيرة والرمثا: محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدون أحمد الرويلي، محمد الخلف، مروان السماعيل رابعا.



مباراة شباب العقبة ومغير السرحان: صدام عمارة للساحة، الحكام المساعدون أيمن عبيدات، حمزة سعادة، محمد الكوفحي رابعا .



