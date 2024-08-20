انت الأن تتابع خبر 50 سائقا يشاركون في بطولة الأردن لسباقات السرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات الثلاثاء، عن مشاركة 50 سائقا وسائقة من الأردن وفلسطين في (الجولة الثالثة من ‏بطولة الأردن لسباقات السرعة) التي تقام على حلبة نادي السيارات الملكي الجمعة المقبل، بدعم من شركة زين الأردن‎.‎



ويتكون السباق من 3 جولات، وستجري الخميس عملية التدقيق الإداري والتوثيق والفحص الفني في الأردنية لرياضة السيارات.



ويتدرب السائقون في نفس اليوم على مسار السباق من الساعة 4 عصرا - الساعة 7 مساء، سيرا على الأقدام‎.‎



وتتيح الأردنية لرياضة السيارات الدخول مجانا للجمهور، للاستمتاع بالإثارة والتشويق أثناء مجريات السباق .