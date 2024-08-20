نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق العروبة يوم الجمعة القادم الموافق 23 أغسطس الحالي بستاد الأميرعبدالله الفيصل في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والعروبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعروبة مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العروبة

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ديميرال، ايبانيز، الحريجي.

خط الوسط: كيسي، الجهني، محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، النابت، دارسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.