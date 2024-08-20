نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المصري يصدر بيان هام بشأن لاعب المقاولون العرب عبد الرحمن جبنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا هاما بشأن اللاعب عبد الرحمن جبنه لاعب المقاولون العرب السابق، بعدما تم تداول مقطع فيديو له يوضع من خلاله استغناء فريقه العربي الكويتي المنضم له حديثا.

وجاء البيان كالتالي؛

بخصوص ما تم تداوله بشأن التصريحات التي أطلقها عبد الرحمن خالد الشهير بعبد الرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب السابق، يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تابع باهتمام ما قاله اللاعب وبعد مراجعة كافة الأوراق لاستيضاح الأمر، تبين أن اللاعب عبد الرحمن خالد كان مقيدا في سجلات الاتحاد كلاعب في صفوف المقاولون العرب وتم الاستغناء عنه، كما تم ارسال بطاقته الدولية لنادي العربي الكويتي يوم 11 أغسطس الجاري وهو الإجراء الرسمي لانتقال أي لاعب من اتحاد إلى اتحاد آخر، ولم يصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أي بيانات أو إفادات عكس ذلك.

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع اللاعبين المصريين الالتزام بالطرق القانونية والشرعية عند التعاقد مع وكلاء لاعبين معتمدين بالاتحاد الدولي أو المصري حفاظا علي مستقبلهم وعدم الانسياق وراء إغراءات الوكلاء، كما يهيب الاتحاد بالوكلاء الحفاظ علي مصالح اللاعبين.



كما أن الاتحاد المصري سيتدخل بقوة في حالة تلقيه أي شكاوي من اللاعبين ضد الوكلاء بداعي التلاعب أو التحايل للقضاء علي مثل هذه الظواهر.