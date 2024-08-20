بايرن ميونخ يحسم مصير ليون جوريتسكا حال استمراره مع الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - قال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية إن ليون جوريتسكا سيتواجد ضمن خيارات الفريق بشكل طبيعي حال استمراره مع النادي هذا الموسم.

وأضاف إيبرل بعد فوز بايرن ميونيخ بنتيجة 4/صفر على جراسهوبرز السويسري في مباراة ودية اليوم الثلاثاء: "لا توجد مجموعة تدريبية بديلة لدينا، ليون لاعب رائع وأدى مباراة جيدة اليوم، وإذا بقي فسيكون لاعبا في صفوف الفريق".

وشارك جوريتسكا أساسيا في المباراة الودية بينما غاب عن المواجهة أمام أولم في كأس ألمانيا يوم الجمعة الماضي رغم جاهزيته البدنية.

وينتهي تعاقد جوريتسكا مع النادي البافاري في 2026، لكن النادي يريد بيعه هذا الصيف.

في المقابل، لا يريد ليون الرحيل ولا البحث عن فريق جديد، وفقا لما أكدته تقارير صحفية عديدة.

وخاض جوريتسكا ودية جراسهوبرز في مركز قلب الدفاع، وتبدو فرصته ضعيفة في المشاركة كلاعب وسط تحت قيادة المدرب الجديد فنسنت كومباني.