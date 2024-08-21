نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يكلف مجلس مؤقت لإدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هيئة مؤقتة بإدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم بعد الفشل في انتخاب مكتب تنفيذي جديد في مناسبتين.

"فيفا" يكلف مجلس مؤقت لإدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم

وبدأت الهيئة التسييرية أعمالها رسميا اليوم الثلاثاء برئاسة كمال ايدير، بعد تحديد مهام أعضائها، وتستمر أعمالها حتى يوم 31 يناير 2025.

وستتولى الهيئة الإشراف على إصلاحات قانونية يحتاجها اتحاد الكرة الذي دخل في ازمة غير مسبوقة بعد إيداع رئيسه السابق وديع الجريئ السجن منذ نوفمبر 2023 للتحقيق في شبهات فساد.

وفشلت جلستان انتخابيتان للاتحاد في أبريل ومايو من العام الجاري، في اختيار أعضاء جدد.

وجاءت أولى قرارات الهيئة التسييرية اليوم بإعلان موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز يوم 31 أغسطس الجاري والأول من سبتمبر المقبل.