نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة مهتم بضم كييزا بعد فشل التعاقد مع نيكو وليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى برشلونة إلى التعاقد مع الجناح الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا بعد فشل ضم نيكو وليامز، المتوج مع إسبانيا بكأس أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

برشلونة مهتم بضم كييزا بعد فشل التعاقد مع نيكو وليامز

ورأت صحيفة "سبورت" أن كييزا قد يكون الخيار الأمثل بعد فشل ضم وليامز لا سيما أنه لن يكلف النادي الكاتالوني أكثر من 14 مليون يورو للحصول عليه من يوفنتوس، حيث لعب منذ 2020 بعد قدومه إلى عملاق تورينو من فيورنتينا، وذلك لأنه لا يبقى على عقده مع "السيدة العجوز" سوى عام واحد.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة مهتم جدا بكييزا لكن تبقى هناك عقدة الراتب السنوي البالغ حاليا 6 ملايين يورو من بعد اقتطاع الضرائب، إذ يريد منه تخفيض هذا الراتب كي يتمكن من التعاقد معه.

وتفيد تقارير أن مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين مهتمان أيضا بضم كييزا الذي قدم عبر موكله التقارير الطبية لبرشلونة من أجل التأكيد أنه تعافى تماما من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها قبل عامين، وذلك وفق "سبورت" التي أشارت إلى أن اللاعب يريد عقدا يمتد لثلاثة أعوام على أقل تقدير كي يضمن الاستمرارية.