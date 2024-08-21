عاجل.. إبراهيم المهيدب يستقيل من رئاسة نادي النصر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إبراهيم المهيدب رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي استقالته من منصبه، مساء أمس الثلاثاء، بشكل رسمي.

إبراهيم المهيدب يستقيل من رئاسة نادي النصر السعودي

وكتب المهيدب عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي إكس: "من مصلحة الكيان النصراوي أن يُدار من جهه واحدة فقط، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع".

وتابع: "وجود إدارتين قد يعطل دفة النجاح لذلك، تقديمًا لمصلحة النادي أعلن استقالتي، وأنا متأكد أن الوضع سيتغير للأفضل، بوجود إدارة واحدة فقط".

واختتم كتابته مؤكدًا أنه سيظل داعمًا لكل من يعمل لخدمة نادي النصر في المستقبل.

يُذكر أن إبراهيم المهيدب كان قد تولى منصب رئيس نادي النصر السعودي بعد فوزه بالتزكية من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي السعودي، ولم يستمر في منصبه سوى شهرين فقط ليعلن رحيله بصفة رسمية.

وسيطرت حالة من الحزن الشديدة على جماهير نادي النصر، على تغريدته عبر منصة إكس، مؤكدين أن رحيله سيؤثر سلبا على أداء النادي خلال الفترة المقبلة.