نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح رياضية: اتحاد الكرة عليه حل أزمة وكلاء اللاعبين.. والاهتمام بقانون اللعب المالي النظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر العمايرة المختص باللوائح الرياضية، أن بعض اللاعبين تقوم بتوقيع عقود نموذجية رسمية تبع اتحاد الكرة لبعض الوكلاء، مشيرًا إلى أن أي لاعب محترف في الدوريات المصرية ملتزمين بتوقيع العقود الرسمية التي تخص الاتحاد.

عامر العمايرة ينصح اتحاد الكرة بالاهتمام باللعب المالي النظيف

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هل وكيل عبدالرحمن جبنة معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكان هناك اختبار في الموسم الماضي بعض الوكلاء تقدموا وحصلوا على الرخصة، ولو كان وكيل مسجل من الصعب أن يقوم بعمل تلاعب في العقود".

وأضاف: "الاتحاد المصري لكرة القدم يجب أن يخرج اللائحة الخاصة بوكلاء اللاعبين، وفي السعودية تم عمل لائحة للوكلاء ويتم ابلاغ اللاعبين بشكل رسمي بالوكلاء المعتمدين، وأقصى مدة للعقد بين اللاعب والوكيل سنتين".

وأكمل: "اللعب المالي النظيف يلزم الأندية الاوروبية بالتعاقد مع لاعبين وفقًا لميزانية معينة، ولا يوجد اي نادي يتعاقد مع لاعبين فوق الطاقة المالية، والسعودية أصبحت تهتم بموضوع الكفاءة المالية، واتحاد الكرة المصري لا يهتم سوى بالرسوم 3% فقط بعيدا عن ميزانيات الأندية".

وزاد: "نادي المصري لم يحصل على رخصة المشاركة في الكونفدرالية سوى بعد تسوية الازمة مع أحد المحترفين السابقين، علينا تطبيق ما يحدث في الدوريات العربية، وكل 3 أشهر يتم التأكيد على حصول اللاعبين والمدربين على رواتبهم، ولا يوجد ديون لأندية خارجية، لا بد من يتم تطبيقه في الموسم القادم".

وتابع: "قمت بنشر مستند بشأن محمود عاشور ولم يتواجد في حكام نهائي الأولمبياد، وكان موجود في المعسكر لإنه كان stand by للحكم الرئيس في تقنية الفار، ولم أرد سوى على تلك الجزئية بأنه لم يدير النهائي، واختيار عاشور يؤكد أنه من أفضل حكام الفار في مصر وإفريقيا".