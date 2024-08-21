جمال حمزة: الروح سلاح الزمالك في مواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن الروح ستكون سلاح لاعبي الشباب في مواجهة طلائع الجيش بكأس مصر مساء الأربعاء.

جمال حمزة يعلق على مواجهة الزمالك والجيش

قال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر سيكون لها دوافع مختلفة للاعبين، حيث إنه ا تأتي في بطولة في المتناول عكس مواجهات الدوري الأخيرة.

وأضاف، كنت أتمنى أن يتم الدفع باللاعبين الشباب على فترات متباعدة في وجود اللاعبين الكبار، وذلك لكسب الثقة مثلما حدث معنا جميعًا بعد المشاركة مع الفريق الأول في بدايتنا.

وشدد، تراجع نتائج الزمالك مؤخرًا مع غياب اللاعبين الكبار، يضر بلاعبي الشباب الذي تم الدفع بهم مؤخرًا.

وأتم جمال حمزة تصريحاته قائلًا، طلائع الجيش أصبح بمثابة كتاب مفتوح للاعبي الزمالك بعد مواجهته مؤخرًا في الدوري، أتمنى تحلي اللاعبين بالروح لتحقيق الفوز بعد كسر رهبة مباريات الدوري الأخيرة.