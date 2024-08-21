نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد زد في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد نظيره زد ضمن منافسات كأس مصر، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد زد في كأس مصر

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس مصر

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر، والدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.