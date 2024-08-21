نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مروان عطية: انضميت إلى مران الأهلي بعد زفافي بـ7 ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة عن الفترة المثيرة التي عاشها أثناء إقامة حفل زفافه في الفترة الماضية، خلال مشاركة الأهلي في سباق ناري مع بيراميدز لحسم لقب الدوري.

وكان موعد زفاف نجح خط وسط القلعة الحمراء مثيرا للجدل حيث كان خلال مواجهتي نادي بيراميدز الأخيرة والتي حسمت اللقب بشكل كبير لصالح الأهلي في الموسم الحالي.

مروان عطية يتحدث عن زفافه

وأكد مروان عطية عبر شاشة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر:" االي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد فرحي كان يتواجد به عدد كبير والجميع كان سعيد".

وتابع:" عودت إلى الفريق بعد فرحي بسبع ساعات وانضممت إلى المعسكر ظهرا وزفافي انتهى فجرًا، وكنت على علم بذلك أنا وزوجتي وهي قدرت ذلك جيدا".

وواصل:" دائما أحاول في الإجازة الفصل نهائيا عن الكرة بعد الموسم الشاق الذي شهده الموسم الحالي، وتحقيق إنجازات كبيرة والتتويج بالبطولات التي شاركنا بها".

وأختتم:" زوجتي تقدر جيدا أي معاملات مع الجماهير في الأماكن العامة، وهذا سر نجاح لاعب الكرة، وزوجتي طباخة ماهرة في كل الأشياء ولكن نميل للأكل الصحي".