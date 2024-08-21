نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "الأمر في يد الزمالك".. والد زيزو يكشف حقيقة رحيل نجله عن القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازداد الحديث بقوة في الفترة الأخيرة عن ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي الصيف القادم.

ويحاول مسؤولي القلعة البيضاء في الوصول إلى اتفاق مع ممثلي اللاعب لتجديد عقده وترضيته ماديا خاصة وأن اللاعب تلقى مؤخرا العديد من العروض الخليجية بأرقام ضخمة وتم رفضها جميعا.

والد زيزو يتحدث عن مفاوضات تجديد عقده

وأكد والد أحمد مصطفى زيزو في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" اللاعب يرغب في البقاء داخل الزمالك والمفاجأة أن اللاعب لم يطلب الرحيل كما نشر والأمر في يد الزمالك".

وتابع:" الزمالك يفكر في الأموال ليحسم جميع الأزمات التي تواجهها لحل أزمة القيد وتجديد عقد زيزو".

وواصل:" لو خروج الزمالك رحيله سيحل أزمة لا توجد أزمة ولو أرادوا بقاءه نحن نرحب بقوة ونرغب في ذلك ولكن في يناير سيحق للاعب التوقيع مجانا لأي نادي".

وأشار:" لا توجد أي تطورات جديدة ولكن المفاوضات تسير بإيجابية سواء ببقاء اللاعب أو رحيله".