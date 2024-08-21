نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض ضد نظيره العجلات الحربية في بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – مصطفى الزناري – حسام عبدالمجيد – محمد عاطف.

خط الوسط: زياد كمال – محمد أشرف روقا – مهاب ياسر.

خط الهجوم: شيكابالا – سيد عبدالله نيمار – ناصر منسي.

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