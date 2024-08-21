نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مجدي حكما لمباراة سموحة والإسماعيلي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات بطولة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تشهد 4 مواجهات في يوم واحد أبرزها مواجهة الإسماعيلي وسموحة للمرة الثانية على التوالي.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده طارق مجدي.

ويعاونه كلا عماد العقاد مساعد أول، إيهاب فخري مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من عمرو الشناوي ويعاونه أحمد بكر.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

تنطلق صافرة بداية المواجهة قي تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة في ستاد الإسماعيلية والذي يستضيف المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط ومصر.