نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات بطولة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تشهد 4 مواجهات في يوم واحد والذي على رأسها مواجهة الزمالك وطلائع الجيش.

لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمد معروف .

ويعاونه كلا أحمد توفيق طلب مساعد أول،عدي عيد مساعد ثان، ويتواجد جلال أحمد حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمود بسيوني وهاني خيري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتقام على ملعب السلام والذي يستضيف المباراة بعد إغلاق استاد القاهرة الدولي للصيانة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط ومصر.