نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وزد في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر فعاليات بطولة كأس مصر في مرحلة دور الستة عشر، حيث تشهد أربع مباريات في يوم واحد، من بينها مواجهة مرتقبة تجمع بين فريق سيراميكا كليوباترا وفريق زد.

وقد أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة المصري عن تعيين طاقم التحكيم لهذه المباراة، حيث يقود اللقاء الحكم أمين عمر، ويعاونه كل من خالد حسين كمساعد أول، وأحمد رشدي كمساعد ثانٍ، بينما يتولى مصطفى الشهدي مهام الحكم الرابع.

أما على تقنية الفيديو (VAR)، فسيتواجد محمد الحنفي كحكم فيديو، بمساعدة عمر فتحي.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري المصري

ستُطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. وتُقام المباراة على ستاد المقاولون العرب الذي سيستضيف هذا اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري المصري

ستُبث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.