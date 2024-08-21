نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: ساديو ماني في الأهلي المصري.. عريس أون لاين.. اللعب غير النظيف.. خبر مهم عن جورجينا.. خطوة شوبير الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.

ساديو ماني في الأهلي المصري



لا تتعجب عزيزي فهذا منشورًا رأيته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. "الحقيقة موضوع شائعات السوشيال ميديا بات مقلقًا ولا بد من تنفيذ القانون بحزم لأننا سنصل لمناطق أخطر من ذلك بكثير.. تحذير!".



عريس أون لاين



"عدت إلى الفريق بعد فرحي بسبع ساعات وانضممت إلى المعسكر ظهرا وزفافي انتهى فجرًا".. تصريح لمروان عطية لاعب الأهلي توقفت عنده، هل الحياة حقًا صعبة أم نحن من نصعبها على أنفسنا "مبروك يا مروان، بس كده الجواز أون لاين".

اللعب غير النظيف



قضايا الرياضة المصرية لا تنتهي، فمن رفعت إلى غيره وصلنا إلى عبد الرحمن جبنه.. "يا جماعة الخير المسؤولين عن الرياضة في مصر، لا بد أن نطبق اللعب المالي والإداري النظيف.. القانون سهل وتنفيذه بعدل يحتاج لقرار".

خبر مهم عن جورجينا



شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جمهورها فيديو وهى تقص شعرها وتلقيه في البحر.. "يا إلهي إنه حدث عاجل.. الله يكرمكم لا بد أن نفرق بين الصحافة والسوشيال ميديا.. لقد انحرفنا زملائي الأعزاء".



خطوة شوبير الجديدة



تتفق تختلف.. يبقى أحمد شوبير أيقونة ذهبية في تاريخ الإعلام الرياضي المصري والعربي، دومًا ما تحوم حوله الأزمات لكنه يخرج أقوى، الجميع ينتظر خطوة شوبير الجديدة حتى المختلف معه.. كلنا نتعلم من الدروس حتى أخر لحظة في العمر.

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