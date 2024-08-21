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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان بصفة عامة ومحبي نادي الأهلي السعودي بصفة خاصة خلال الساعات الأخيرة عن أبرز صفقات الأهلي في صيف 2024 قبل انطلاق الموسم الجديد.

دوري روشن.. صفقات الأهلي في صيف 2024 قبل انطلاق الموسم الجديد

وفي سياق ذلك فيقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، كل ما يتعلق بصفقات الأهلي في صيف 2024 قبل انطلاق الموسم الجديد والتي يتساءل عنها الجمهور في كل مكان.



ويحاول نادي أهلي جدة ضم لاعبين من الطراز الرفيع من أجل تدعيم الفريق والمنافسة بقوة على الألقاب والبطولات المختلفة.

ويرى ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي الأهلي أن فريقه ليس بحاجة إلى تدعيمات الفترة القادمة ولهذا السبب قرر الاكتفاء باللاعبين الموجودين وعدم التعاقد مع نجوم جديدة.

كما عادت إعارات الأهلي إليه والتي قام بإبرامها الموسم الماضي، حيث يأتي على رأسهما الثنائي ماركاو وإبراهيم الزبيدي الذين يترقبون معرفة مصيرهم مع الفريق الفترة القادمة.

في حين خرج اللاعب ألان سانت ماكسيمين إلى صفوف نادي فناربخشة في صفقة إعارة بلغت 8 ملايين يورو، وخرج كذلك إبراهيم الزبيدي إلى نادي العروبة في صفقة انتقال حر، وانتهى عقد مراد خضري مع النادي.