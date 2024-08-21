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أحمد جودة - القاهرة - يمكن أن يعود ساندرو تونالي من عقوبة إيقافه عالميا في مواجهة نوتينجهام فورست بعدما تم تأكيد موعد مباراة فريقه نيوكاسل في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

تونالي يشارك مع نيوكاسل أمام نوتينجهام فورست في كأس الرابطة

سيتوجه نيوكاسل لمواجهة نوتينجهام يوم 28 أغسطس الجاري.

ويقضي لاعب الوسط الإيطالي تونالي عقوبة الإيقاف لعشرة أشهر بعدما اعترف بانتهاك قواعد المراهنة ولم يلعب للنادي، الذي انضم له من ميلان الإيطالي في يوليو من العام الماضي، منذ أكتوبر الماضي.

وأكد نيوكاسل الأسبوع الماضي أن تونالي /24 عاما/ سيكون متاحا مرة أخرى يوم 28 أغسطس عقب انتهاء العقوبة، والتي فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بسبب المخالفات التي ارتكبها أثناء تواجده في إيطاليا.