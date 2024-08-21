النني يوجه رسالة لجماهير الجزيرة بعد تألقه في ظهوره الأول

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أحمد جودة - القاهرة - وجه لاعب الوسط محمد النني رسالة لجماهير فريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد ظهوره الرسمي الأول مع الفريق.

ولعب النني مباراته الأولى مع الجزيرة، الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء مشواره مع أرسنال الإنجليزي، حيث قاد الفريق للفوز 3 / 1 على البطائح، في ذهاب الدور الأول لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي.

وظهر النني بشكل لافت في المباراة التي أقيمت بملعب (محمد بن زايد)، لينال جائزة رجل المباراة.

ولعب النني، دورا مهما للغاية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، وساهم في تسجيل فريقه لأهدافه الثلاثة عن طريق رامون ميراز في الدقيقة السادسة، وكيبانو من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ومامادو كوليبالي في الدقيقة 64.