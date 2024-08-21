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أحمد جودة - القاهرة - أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة علي إطلاق سم اللاعب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 على مركز شباب قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية.

وزير الرياضة يُقرر إطلاق أسماء أبطال مصر الأوليمبين الجندي والسيد علي أسماء مركزي شباب بالغربية

كما تم إطلاق اسم اللاعب محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية في لعبة السلاح على مركز شباب سبرباي بالغربية، كما تم في السابق إطلاق إسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.

وأشار صبحي إلي دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين، ومساهمة ذلك في تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.