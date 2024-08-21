انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت نسبة البحث بين عشاق الكرة السعودية حول القنوات التي ستبث مباراة النصر ضد الرائد وتوقيت انطلاقها ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يُتوقع أن تكون هذه المباراة مليئة بالندية والقوة، إذ تشهد مواجهة مثيرة بين النصر والرائد، السؤال المطروح: هل سينجح النصر في تسجيل بداية متميزة للموسم، أم أن الرائد سيكون الحصان الأسود الذي يخلق المفاجآت؟

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

يتأهب فريق الرائد لزيارة ملعب الأول بارك، حيث سيلاقي نادي النصر في افتتاح جولات الدوري السعودي، الملعب جاهز لاحتضان هذا اللقاء، خصوصًا بعد أن بدأ النصر موسمه بنتائج غير مشجعة، إذ تلقى هزيمة ثقيلة من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي يوم السبت الماضي، المباراة بين النصر والرائد ستُبث على قناة SSC Sports HD1، بتعليق الرياضي حاتم بطيشة، لمتابعة البث، يمكن ضبط إعدادات الاستقبال على النحو التالي لقناة SSC Sports الرياضية:

تردد القناة: 12523

12523 معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة النصر والرائد

يتابع محبو كرة القدم بشغف استعدادات لإقامة مباراة النصر والرائد، والتي تُعتبر من أبرز مواجهات افتتاح دوري روشن السعودي، يأمل الجمهور في أن تكون المباراة مليئة بالحماس والتشويق، وأن تبرز أفضل ما لدى اللاعبين من مهارات وروح رياضية عالية، تُقام هذه المواجهة في ملعب الأول بارك، معقل النصر، في الثاني والعشرين من أغسطس 2024، وستكون مواعيد البث للمباراة كالتالي:

التوقيت الدولي (UTC) تونس، الجزائر، المغرب السعودية، مصر الإمارات 19:00 20:00 21:00 22:00

تشكيلة كل من فريق النصر والرائد

في مباراة دوري روشن السعودي المقررة في 22-8-2024 بين النصر والرائد، جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:

تشكيلة نادي النصر

حراسة المرمى: بينتو

بينتو خط الدفاع: علي لاجامي، سلطان الغانم، أليكس تيليس، لابورت

علي لاجامي، سلطان الغانم، أليكس تيليس، لابورت خط الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو

بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

تشكيلة نادي الرائد