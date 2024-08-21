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أحمد جودة - القاهرة - لم يعد فريق بايرن ميونخ الألماني، هو المرشح الأبرز الوحيد لنيل لقب الدوري الألماني "بوندسليغا" في الموسم الجديد.

موسم جديد في "البوندسليجا".. ليفركوزن يغير قواعد اللعبة

بعكس الأعوام السابقة، تتوقع غالبية أندية "البوندسليغا" منافسة مفتوحة للتتويج باللقب وذلك وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبعد أن توج بايرن ميونخ بلقب الدوري 11 مرة متتالية، تغيرت الأمور في الموسم الماضي وتوج باير ليفركوزن بلقب الدوري، ولم يخسر في أي مباراة.

هذا الأمر أدى لتغيير الاعتقادات وأشعل الحماس انتظارًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي ليفركوزن مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباغ.

وقال المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، لارس ريكين: "ربما نمتلك حاليًا الدوري الأكثر إثارة في أوروبا".

ورغم أن معظم المدربين والمديرين الرياضيين، الذين شاركوا في الاستطلاع يرون أن بايرن مازال يعد المرشح الأبرز لنيل اللقب، لكنهم يواجهون منافسة في هذا التصنيف.

وقال مدرب فولفسبورغ، رالف هاسنهوتل: "أعتقد أن باير ليفركوزن سينجح في الدفاع عن لقبه، الفريق الذي يدربه تشابي ألونسو يظهر قوة وطاقة مذهلين في الملعب".

ورغم أن ليفركوزن أنهى الموسم في صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة أمام بايرن ميونخ، صاحب المركز الثالث، مازال الأغلبية يعتقدون أن توازن القوى القديم سيعود.

وقال مدرب ماينز، بو هنريكسين: "بايرن ميونخ - سيكون لديهم دافع كبير لعدم تفويت التتويج باللقب مرتين على التوالي".