انت الأن تتابع خبر إقامة معسكر تدريبي للناشئين بكرة اليد في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهى اتحاد كرة اليد الأربعاء، ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد في العاصمة المصرية القاهرة، اعتبارا من الجمعة المقبل.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي في أطار التحضيرات لخوض منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين، والتي يستضيفها الأردن خلال الفترة من 3 - 14 أيلول المقبل.

ويشرف على تدريب المنتخب المدير الفني الوطني مهند المنسي، ومساعده الوطني صدام أبو رمان.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئين خلال المعسكر التدريبي 4 لقاءات ودية مع المنتخبات المصرية.

وجاء المنتخب الوطني في المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية إلى جانب منتخبي اليابان والهند .