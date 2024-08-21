انت الأن تتابع خبر الأردن يشارك بالألعاب البارالمبية في باريس .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادرت البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، عمان الأربعاء متوجهة إلى فرنسا، تمهيدا للمشاركة في البطولة التي ستنطلق رسمياً يوم 28 الحالي وتستمر حتى 8 أيلول المقبل.

وتضم البعثة الأردنية 8 رياضيين يمثلون رياضتي رفع الأثقال وألعاب القوى وهم أحمد هندي "دفع الكرة الحديدية F34" وثروت الحجاج "رفع الأثقال وزن 86 كغم" وأسماء عيسى "رفع الأثقال وزن 79 كغم" ومعتز الجنيدي "رفع الاثقال وزن 107 كغم" وجميل الشبلي "رفع الأثقال وزن + 107 كغم" وعمر قرادة "رفع الاثقال وزن 49 كغم" وعبد الكريم خطاب "رفع الأثقال وزن 97 كغم" ومحمد الشنيطي "رفع الاثقال وزن 54 كغم" بالإضافة الى محمد الحراسيس مدرباً لألعاب القوى وعيسى هلال مدرباً لفريق رفع الأثقال وأحمد أبو الرب مساعداً له.

ويترأس البعثة إبراهيم الحليق عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الأردنية، ويضم الوفد الإداري داود شحادة إدارياً وآلاء عصفور إدارية وأحمد حياصات معالجاً.

ويفتتح لاعبو المنتخب الوطني لرفع الأثقال عمر قرادة "وزن 49 كغم" ومحمد الشنيطي "وزن 54 كغم" المنافسات الأردنية يوم 4 أيلول المقبل.

يشار إلى أن الأردن حقق في آخر مشاركاته البارالمبية "طوكيو 2020" 4 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية، حيث جاءت الميداليات الذهبية عن طريق عمر قرادة "رفع الأثقال" وعبد الكريم خطاب "رفع الأثقال" وجميل الشبلي "رفع الأثقال" وأحمد هندي الذي حقق الذهبية في دفع الكرة الحديدية وميدالية برونزية للاعبة ختام أبو عوض "فردي كرة الطاولة" .