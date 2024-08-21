نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناص برشلونة يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للرحيل عن صفوف البارسا.

وارتبط إسم فيتور روكي، بمغادرة نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وسط اهتمام كبير من جانب اللاعب بالخروج للحصول على فرص جديدة للعب ومن البارسا للاستفادة من رحيله.

وقد ذكرت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة حدد مبلغه للاستغناء عن خدمات روكي الفترة القادمة والذي سيكون 25 مليون يورو في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وجهة روكي القادمة بعد الرحيل عن برشلونة

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن روكي يستعد للانضمام إلى صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكدت التقارير أن إرادة اللاعب هي العامل الأساسي في رحيله عن برشلونة الفترة المقبلة.

