نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مغربي لـ "دوت الخليج": الأهلي أقرب لضم داري بعد صفقات الوداد الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، الوصول إلى اتفاق نهائى مع المدافع الدولي المغربي، أشرف داري لاعب بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الدفاع استعدادا للموسم القادم.

وتأتي تلك الخطوة بعد رحيل المدافع المصري القوي محمد عبد المنعم، إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة بيع نهائي بعد تمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف.

- مصدر يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم داري

وأكد مصدر مقرب من نادي الوداد المغربي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" الأهلي أقرب للحصول على توقيع أشرف داري هذا الصيف رغم وجود عرض رسمي من الوداد".

وتابع:" داري ليس ضمن أولوية التعاقدات داخل الوداد في الوقت الحالي، خاصة بعد أن تعاقد الفريق المغربي مع صفقتين في خط الدفاع وسيتم الآن العمل على ضم صفقات هجومية، وهذا سبب تواجد رئيس النادي في البرازيل".

وأختتم:" عرض النادي الأهلي من الناحية المادية أضخم من عرض الوداد وهذا سيرجح كفته بشكل كبير، خاصة وأن بطل المغرب سيضخ مبالغ كبيرة لفك أزمة القيد هذا الصيف ودفع الغرامات الكبيرة على الفريق".