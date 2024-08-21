نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب فلسطين لـ "دوت الخليج": وسام أبو علي فخر كبير لنا وهذه حقيقة انتقالي إلى الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كاميلو سالدانا، الظهير الأيسر لمنتخب فلسطين ولاعب نادي الشموع الليبي، عن حقيقة انتقاله إلى صفوف أحد أندية الدوري المصري في الفترة القادمة، ورأيه في خطوة زيادة اعداد اللاعبين الفلسطنين في الإيجيبشن ليج.

وشهد الموسم الماضي تألق غير طبيعي من المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي والذي انضم إلى الفريق في انتقالات يناير الماضية، لتحقيق لقب البطولة ويحصد لقب هداف دوري نايل برصيد 18 هدف.

- نجم منتخب فلسطين يتحدث عن انتقاله للدوري المصري

وأكد كاميلو سالدانا نحم المنتخب الفلسطيني في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" في الوقت الحالي لم أتلق أي عرض رسمي من أي نادٍ مصري".

وتابع:" نعم تحدثت فقط مع بعض الوكلاء الموثوقين لأنني أريد اللعب هناك هذا الموسم، والحمد لله تلقيت عروضًا من ليبيا والعراق".

وواصل:" أفضل أخذ بعض الوقت قبل اتخاذ القرار.، وليس هناك الكثير لنقوله عن وسام، نعلم جميعًا أنه لاعب رائع ويظهر فقط ما هو عليه، بالنسبة لنا، كونه جزءًا من الاختيار هو فخر كبير ويمنحنا القوة في المواجهات الحاسمة القادمة ضد كوريا والأردن".

ودخل العديد من اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفرنسية حسابات النادي الأهلي خاصة وأنهم لا يتم احتسابهم كصفقات أجنبية، وفي مقدمتهم المهاجم عمر فرج، نجم الدوري السويدي، والمهاجم المتألق عدي الدباغ.