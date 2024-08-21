رغم اهتمام ليفربول.. مامارداشفيلي يرفض الخروج من فالنسيا

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أحمد جودة - القاهرة - طلب الحارس الدولي الجورجي، جورجي مامارداشفيلي، الاستمرار في صفوف فريقه فالنسيا الإسباني هذا الموسم على سبيل الإعارة، حتى في حالة انتقاله بشكل نهائي إلى ليفربول الإنجليزي، وفقًا لوسائل إعلام جورجية.

مامارداشفيلي يرفض الخروج من فالنسيا

وذكر موقع (Geo Team) الجورجي، أن الحارس الدولي يفضل الاستمرار لموسم آخر مع فالنسيا، ولا يخرج معارًا إلى صفوف بورنموث الإنجليزي، وهو العرض الذي رفضه في الساعات الأخيرة، رغم أن الفريق الذي يدربه الإسباني أندوني أيراولا أبدى استعداده لدفع ما يقارب 5 ملايين يورو مقابل الإعارة.



وكان نفس الموقع قد أجرى حوارًا مع صاحب الـ23 عامًا منذ أشهر، أكد خلاله أنه كان قريبًا من الانتقال لبايرن ميونخ الألماني.

وأوضح الموقع أن ناديي فالنسيا وليفربول يتفاوضان في الوقت الحالي على انتقال الحارس صاحب أكبر عدد من التصديات في "يورو 2024" الأخيرة في ألمانيا، مقابل مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو.

وتدرب مامارداشفيلي أمس الثلاثاء بشكل طبيعي مع فريقه، وشارك كأساسي في مباراة الفريق الافتتاحية في "الليغا" السبت الماضي أمام برشلونة، وخسرها الفريق في عقر داره (1-2).