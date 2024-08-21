نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| موكوينا كلمة السر في حسم صفقة أشرف داري لـ الوداد وهذا سبب تواجد رئيس النادي في البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد صفقة انتقال المدافع المغربي أشرف داري، نجم نادي بريست الفرنسي إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، صراعا ناريا بعد دخول نادي الوداد المغربي في خط المفاوضات بالأيام الماضية.

ويرغب داري في خوض تجربة جديدة هذا الصيف، ليتمكن من المشاركة بشكل أساسي في الموسم القادم، خاصة وأنه لا يلعب بشكل كبير مع الفريق الفرنسي.

- حقيقة اقتراب الوداد من صفقة الأهلي

وأكد مصدر مغربي قريب من نادي الوداد:" أن مسؤولي النادي المغربي أرسلوا عرضا رسميا لضم أشرف داري من بريست الفرنسي هذا الصيف".

وتابع:" الوداد نجح في الوصول إلى حلول جذرية في ملف إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، وسيتم الإعلان عن فك القيد خلال الأسبوع القادم".

وأضاف:" رئيس نادي الوداد يتواجد الآن داخل البرازيل، حيث توجد احتمالية كبرى لضم صفقات جديدة من هناك".

وأختتم:" موكوينا لو طلب من رئيس الوداد ضم داري سيأخذ الصفقة من الأهلي".

