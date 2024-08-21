انت الأن تتابع خبر بعد «بن شرقي».. الزمالك يحصل على توقيع صفقة جديدة رسميًا بعد فرمان جوميز والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، عن وجود مساعي من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب وأعضاء المجلس، لحسم التعاقد مع ثاني صفقات الفريق،خلال فترة الإنتقالات الحالية، لاسيما بعد الإتفاق مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي خلال الأيام القليلة الماضية.
الزمالك يرغب في الصفقة الثانية
- وكان مجلس إدارة النادي،قد أكد خلال الساعات الماضية عن تواصل لاتفاق نهائي مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذالك بعقد يستمر لمدة 3 سنوات، ويحصل خلاله اللاعب على مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد.
- وقد أكد مصدر من داخل النادي، أن مجلس إدارة الزمالك قد أتم اتفاقه مع ثاني صفقات الفريق في الإنتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع اللاعب الكاميروني جوزيف نجويم، الظهير الأيسر لفريق مودرن سبورت.
- وأضاف المصد بان مجلس إدارة الزمالك قد دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب الكاميروني، منذ فترة طويلة، وذلك في ظل رغبته بتدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق بناءًا على طلبم من المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، والذي اشتكى من عدم وجود لاعبين في هذا المركز، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة لظهير الفريق أحمد فتوح.
- وقالت التقارير، بأن اللاعب الكاميروني حاليا في مسقط رأسةن حيث تحصل على إجازة من جانب إدارة نادى مودرن سبورت بعد إنتهاء الموسم الكروي.
- وينتظر مجلس إدارة الأبيض عودة اللاعب إلى مصر، من أجل توقيع العقود والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وإنضمام لصفوف الفريق الأول في نادي الزمالك.