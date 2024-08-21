نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تشيلسي يضم فيليكس وجلسة الخطيب مع لجنة التخطيط وتشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع فيليكس



أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء والموافق الواحد من أغسطس الجاري عن التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد.

ويأتي تعاقد تشيلسي مع فيليكس بعد وقت طويل من المحاولات بين الطرفين من أجل حسم هذه الصفقة وارتدائه قميص الفريق اللندني الفترة القادمة.

وبحسب ما أعلنه نادي تشيلسي فإن فيليكس وقع على عقد انضمام إلى النادي مقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني قادم من الروخي بلانكوس.

ويتضمن عقد جواو فيليكس لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق بقاءه مع النادي اللندني لمدة ست مواسم مع خيار التمديد لموسم جديد.

الخطيب يعقد جلسة هامة مع لجنة التخطيط



يعقد محمود الخطيب رئيس النادس الأهلي، المشرف على الكرة اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط بالنادي في تشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار.

وسيقوم الخطيب بمناقشة عدد من المحاور الهامة في اجتماعه مع لجنة التخطيط أبرزها مضاعفة لائحة عقوبات فريق الكرة.

كما سيتم خلال الاجتماع تحديد مدى إمكانية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وسيتم أيضًا خلال الاجتماع التواصل مع محمد الشناوي قائد الفريق الذي يملك عدة عروض سعودية والتأكيد على وجود تمسك باستمراره في الموسم الجديد.

وسيناقش الاجتماع معرفة آراء اللجنة للرد على العروض التي وصلت لضم خالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر في ظل تمسك كولر ببقاء الثنائي حال عدم ضم لاعب بديل وتحديدًا لطاهر محمد طاهر

كما سيتم خلال الاجتماع منح الضوء الأخضر لتجديد عقد حمزة علاء حارس الفريق الأول وتحديد موقفه من إعارته في الموسم الجديد.

وسيتم أيضًا خلال اجتماع الخطيب باللجنة تحديد موعد ظهور القميص الجديد للفريق سواء في السوبر الإفريقي أو بداية الدوري الجديد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الطلائع في كأس مصر.. ثلاثي يقود الهجوم



يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة هامة أمام نظيره طلائع الجيش، حيث ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – مصطفى الزناري – حسام عبدالمجيد – محمد عاطف.

خط الوسط: زياد كمال – محمد أشرف روقا – مهاب ياسر.

خط الهجوم: شيكابالا – سيد عبدالله نيمار – ناصر منسي.