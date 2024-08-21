نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "دوت الخليج الرياضي" يكشف بالمستندات.. حالة وحيدة تلغي عقوبة الأهلي بعد الانسحاب من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت لجنة المسابقات عقوبة على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس مصر، وذلك بسبب انسحابه من النسخة الجارية. ومع ذلك، ظهرت في الساعات الأخيرة تساؤلات واسعة حول إمكانية إلغاء هذه العقوبة بقرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

حالة وحيدة تلغي عقوبة الأهلي بعد الانسحاب من كأس مصر

تداولت الأنباء عن احتمال إلغاء العقوبة بشكل مفاجئ، خاصة مع الإشارة إلى المادة 9 من لائحة مسابقات اتحاد الكرة، التي قد تدعم هذا الاتجاه.

تنص المادة 9 على أن "القرارات التي تصدرها لجنة المسابقات تكون سارية فور صدورها، ما لم يتخذ مجلس إدارة الاتحاد قرارًا بإلغائها أو تعديلها".

المادة 9 من لائحة لجنة المسابقات

بناءً على هذه المادة، يُحتمل أن يُلغى قرار حرمان الأهلي من المشاركة في كأس مصر الموسم المقبل إذا قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة ذلك، استنادًا إلى ما تنص عليه اللائحة.

عقوبات الأهلي بعد الانسحاب

عاقبت لجنة المسابقات النادي الأهلي باعتباره خاسرًا في مباراته أمام فاركو بنتيجة 2-0، وتم رفع اسم الأهلي من جداول المسابقة وتأهل فاركو للدور التالي.

الأهلي

كما أن انسحاب الأهلي من دور الـ16 يتضمن غرامة مالية قدرها 20 ضعف قيمة الاشتراك البالغة 50 ألف جنيه، مما يعني أن الغرامة الإجمالية تصل إلى مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم حرمان الأهلي من الاشتراك في بطولة كأس مصر للموسم القادم.