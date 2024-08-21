نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس عودة جوندوجان إلى مانشستر سيتي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن السبب الرئيسي وراء عودة الألماني إلكاي جوندوجان نجم برشلونة الإسباني إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي مرة أخرى.



وزعمت تقارير صحفية الإسبانية وبريطانية أن إلكاي جوندوجان عاد إلى مانشستر سيتي من جديد بعد التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن فسخ عقده بالتراضي.



وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن إلكاي جوندوجان كان قد طلب من هانز فليك المدير الفني لبرشلونة وديكو المدير الرياضي للبرسا الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية بشكلٍ مجاني بعد شعوره بتهميش دوره مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي.



وأكد فابريزيو رومانو أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كان السبب الرئيسي في عودة جوندوجان إلى المان سيتي.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن برشلونة بمجرد أن أبلغ نجمه جوندوجان بالسماح له بالرحيل مجانًا ذهب جوارديولا على الفور للحديث مع لاعبه السابق بشأن عودته مرة أخرى.



وألمح فابريزيو رومانو أنه على الرغم من العروض المغرية لجوندوجان خاصةً من قطر إلا أن جوندوجان سيعود لمانشستر سيتي لمدة موسم حتى صيف 2025 مع خيار التجديد لموسم آخر.