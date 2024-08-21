نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد ستيرلينج للمباراة الثانية من قائمة تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استُبعد رحيم ستيرلينغ، لاعب فريق تشيلسي، من قائمة الفريق التي ستواجه نادي سيرفيت السويسري بدوري المؤتمر الأوروبي.

وتعد هذه ثانٍ مباراة يخرج فيها اللاعب من حسابات المدرب إنزو ماريسكا، وذلك بعد استبعاده من قائمة "البلوز" في افتتاحية بطولة "بريميير ليغ" أمام مانشستر سيتي.

وكان هذا الغياب بمثابة مفاجأة لستيرلينغ مما دفعه لتقديم شكوى مكتوبة في صيغة بيان يطلب من خلاله "إيضاح" موقفه مع الفريق خاصة وأنه لعب دورًا مؤثرًا خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

استبعاد ستيرلينج للمباراة الثانية وماريسكا يبرر





وصرّح ماريسكا عقب الخسارة أمام السيتي أن استبعاد ستيرلينغ كان لـ "أسباب فنية".

وفي تصريح صحافي قبل مباراة فريقه أمام سيرفيت قال ماريسكا: "أنا أحاول فقط أن أكون صادقًا.. أخبرته أنه سيواجه صعوبة في الحصول على دقائق لعب معنا، لا أقول إن رحيم ليس لاعبًا جيدًا، على الإطلاق.. لكنني أفضل أسلوبًا مختلفًا في مراكز الأجنحة".



وسيخوض تشيلسي مباراة ذهاب الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي غدًا الخميس على ملعب (ستامفورد بريدج) بينما سيكون الإياب في سويسرا في غضون أسبوع.