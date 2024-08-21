انت الأن تتابع خبر بالإضافة لعمر السومة.. عرض مالي ضخم للزمالك من أجل الحصول علي نجم الفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة على تجهيز عرض مالى لتقديمه إلى لاعب الفريق أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، لإقناعه بتجديد تعاقده مع النادى، خاصة أن عقد اللاعب ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى ينايرالمقبل، وبالفعل تلقى اللاعب عرضين للرحيل عن القلعة البيضاء ،من نادي نيوم السعودى ، ونادي العربى القطرى .

هذا ومن المقرر أن يعقد مسئولو مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة أخرى، مع اللاعب أحمد زيزو ووالده ،على أن تكون أن بحضور الكابتن حسين لبيب، رئيس النادى، خلال الفترة المقبلة، لتقديم العرض المادى إلى اللاعب، خاصة أن الجلسة التى تم عقدها مع اللاعب خلال الساعات الماضية لم تشهد الحديث عن أى أمور مالية، وتمت دون حضور حسين لبيب الذى تغيب لأسباب خاصة.

وعقد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك جلسة مع أحمد سيد زيزو ووالده لمناقشة مصير اللاعب، مع نادى الزمالك، وإبلاغ اللاعب بتمسك مجلس الإدارة بالكامل باستمراره مع القلعة البيضاء، خاصة أنه أحد أهم العناصر فى صفوف الزمالك .

هذا وقد رفع فريق العربي القطرى عرضة لشراء اللاعب أحمد زيزو ليصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى حصول نادي الزمالك على خدمات المهاجم السورى عمر السومة لمدة موسم واحد، بعدما كان العرض الأول الذى قدم للزمالك بقيمة 3 ملايين دولار فقط.