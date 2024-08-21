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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أياكس، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الإيطالي دانييلي روجاني على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

شارك اللاعب 30 عامًا في 7 مباريات مع منتخب إيطاليا بين عامي 2016 و2018، لكنه لم يعد يشارك بصورة أساسية مع يوفنتوس.

رسميًا.. أياكس يضم مدافع "السيدة العجوز"



وقال المدير الفني للفريق، أليكس كروس: "انضمامه يعني تعزيز خبرة دفاعنا اليافع نسبيًا".



وروجاني ثاني صفقة يبرمها أياكس خلال فترة الانتقالات، بعد التعاقد مع برتراند تراوري من فياريال الإسباني.

وخاض أياكس أحد أسوأ مواسمه إذ تراجع إلى المركز الأخير قبل أن ينتفض لينهي المسابقة خامسًا.