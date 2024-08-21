نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال نجم الهلال إلى روما الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام إيطالية الضوء على المهلة الزمنية التي حددها روما الإيطالي من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع سعود عبدالحميد ظهير نجم الهلال السعودي وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.



ووفقا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أثناء حديثه عبر قناة الإخبارية أن هناك مفاوضات متقدمة بين روما والهلال من أجل التعاقد مع سعود عبدالحميد في الفترة المقبلة.



وأكد رودي جاليتي أن الهلال متمسك باستمرار سعود عبدالحميد ولكن روما يتطلع لإتمام جميع تفاصيل الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية خلال العشر أيام المقبلة ولا زالت المفاوضات مستمرة.



وأشار رودي جاليتي إلى أن روما يحاول وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة مستغلًا رغبة سعود عبدالحميد في خوض تجربة الاحتراف في صفوف روما.



وأوضح رودي جاليتي أن روما يبحث عن ظهير أيمن جديد وقام روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي بترشيح اسم سعود عبدالحميد وعرضه على النادي الإيطالي.



وأفاد رودري جاليتي بأن مانشيني عرض سعود عبدالحميد على مسئولي روما وساهم في إقناعهم بالتفاوض مع الهلال من أجله في فترة الميركاتو الصيفي.



وألمح رودي جاليتي أن سعود عبدالحميد رفض التفاوض مع الهلال حول تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل ويصر على خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.