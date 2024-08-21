عاجل.. رابطة الأندية تختار محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة الدوري المصري للموسم الأخير 2023-2024.

محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري

وقد أعلنت رابطة الأندية المصرية، اليوم الأربعاء، عن فوز الشناوي بالجائزة بناءً على تصويت الجمهور، في الاستفتاء الذي نظمته الرابطة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تأتي هذه الجائزة تكريمًا للأداء المتميز الذي قدمه الشناوي، البالغ من العمر 35 عامًا، مع النادي الأهلي خلال الموسم المنصرم. وقد أثنى الكثيرون على مستواه العالي والمستمر.