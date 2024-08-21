يوفنتوس يدعم خط دفاعه بصفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الأربعا، عن ضم المدافع الفرنسي، بيير كالولو، قادمًا من فريق ميلان لتدعيم خط دفاعه، في حين يصر المدرب تياغو موتا على ضم الأرجنتيني نيكو غونزاليس لاعب فريق فيورنتينا.

وخضع كالولو للكشف الطبي بمدينة تورينو، وخلال اليوم، سيقوم بتوقيع العقد الذي سيربطه بـ "السيدة العجوز" لمدة عام على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو مع خيار الشراء النهائي مقابل 14 مليون يورو بخلاف 3 ملايين كمتغيرات بعقد يمتد حتى 2029، وذلك في حال إتمام الموسم المقبل.



ولعب المدافع الفرنسي دورًا حاسمًا مع "الروسونيري" في 3 من آخر 4 مواسم شارك بها، إذ كان الأخير هو الأكثر صعوبة على اللاعب بسبب الإصابات لفترة طويلة.

ويشارك كالولو، بطل الدوري الإيطالي "سيري آ" في عام 2022، أيضًا في مركز الظهير الأيمن، وهو ما أظهره وقت الضرورة مع الميلان.

وبهذا، واصل قطار تعاقدات اليوفي -الذي لا يمكن إيقافه- طريقه بعد ضم كل من الحارس الإيطالي ميكيلي دي غريغوريو واللاعب الفرنسي كيفرين تورام والكولومبي خوان كابال والبرازيلي دوغلاس لويز.