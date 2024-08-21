نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتالانتا ينجح في خطف جوهرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام عالمية عن تسارع برشلونة في بيع اللاعبين مع اقتراب الموعد النهائي لفترة الانتقالات الصيفية، حيث من المقرر رحيل فيتور روكي وإيلكاي جوندوجان في الأسبوع الحالي كما ستتجه إحدى مواهب أكاديمية لا ماسيا إلى الدوري الإيطالي.



وأكد موقع Jijantes العالمي أن ألبيرت نافارو نجم برشلونة تحت 19 عامًا سيتجه إلى الدوري الإيطالي وبالتحديد إلى أتالانتا.



وأوضح الموقع العالمي أن قيمة نافارو البالغ من العمر 17 عامًا تبلغ حاليا 2 مليون يورو في حسابات برشلونة وزعمت تقارير صحفية أن برشلونة لن يكون لديه خيار إعادة شراء نافارو ومع ذلك سيحتفظون بنسبة مئوية من أية مبيعات مستقبلية.



وأفاد الموقع العالمي بأن نافارو كان على هامش فريق برشلونة أتلتيك، حيث كان أمامه العديد من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر قبل أن يتمكن من التفكير في الفريق الأول مع جود أليخاندرو بالدي وجيرارد مارتين وأليكس فالي.



وأشار الموقع العالمي إلى أن نافارو كان قد شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب مع برشلونة في الموسم الماضي ولكن ألبيرت سانشيز المدير الفني لبرشلونة أتلتيك اعتبره فائضًا عن الحاجة في الصيف الحالي.



وألمح الموقع العالمي أن أتالانتا نجح في تدعيم صفوفه في الأيام الأخيرة بإضافات جديدة مثل ريتيجي من جنوى وبريشيانيني نجم خط الوسط من فروزينوني بعد منافسة مع نابولي وساماردزيتش من أودينيزي وأيضًا اقترب من التعاقد مع بيلانوفا ظهير تورينو وإنتر ميلان السابق ومرتبط بالتوقيع مع دانسو نجم ليل.