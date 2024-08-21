الرياضة

أفضل حارس أرجنتيني يجدد عقده مع أستون فيلا

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أحمد جودة - القاهرة -   أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسميًا عن تجديد عقد حارسه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

قال النادي الإنجليزي في بيانه: "مارتينيز وقع على عقد جديد مع الفريق يمتد حتى صيف 2029".

أفضل حارس أرجنتيني يجدد عقده مع أستون فيلا

وكان مارتينيز انضم إلى أستون فيلا في 2020 قادمًا من آرسنال مقابل 17 مليون يورو.

وخاض الحارس الأرجنتيني مع "الفيلانز" 160 مباراة في جميع المسابقات.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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