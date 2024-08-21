نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع عالمي يرجح تعاقد الأهلي مع هداف الدوري السويسري.. ثم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام موقع "ترانسفير ماركت" العالمي بإزالة النسبة المتوقعة لانتقال كيفين كارلوس، مهاجم فريق فيردون سبورت بالدوري السويسري، إلى النادي الأهلي المصري، وذلك بعد تداول أخبار عن دخول الأهلي في مفاوضات جادة لضمه.

هل يضم الأهلي هداف الدوري السويسري؟

في البداية، كان الموقع قد وضع نسبة 57% لانضمام اللاعب للأهلي، لكنه قرر فيما بعد حذف هذه النسبة.

من جانبه، أفاد مصدر داخل النادي السويسري بأن الاستغناء عن اللاعب يعد أمرًا صعبًا، خاصة وأن كيفين كارلوس يُعد هداف الدوري السويسري، ويُفضل النادي الاحتفاظ بخدماته.

في الوقت ذاته، يسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى تعزيز صفوف الفريق في بعض المراكز، خصوصًا في قلب الدفاع بعد انتقال محمد عبدالمنعم إلى فريق نيس الفرنسي، وفي خط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانج. بالإضافة إلى ذلك، يحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تدعيم خط الهجوم، بجانب الفلسطيني وسام أبو علي، هداف الدوري في الموسم الماضي.