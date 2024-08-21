نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يمدد عقد حارسه مارتينيز حتى 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تمديد تعاقده مع حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعقد يمتد حتى 2029.

وكتب النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: يسعد أستون فيلا أن يعلن أن إيمي مارتينيز قد وقع عقدا جديدا مع الفريق، إذ سيستمر حارس المرمى الفائز بكأس العالم الأخيرة في ملعب "فيلا بارك" حتى 2029.

وانضم مارتينيز إلى أستون فيلا في سبتمبر 2020، حيث تصدى لركلة جزاء في أول مشاركة له وكان نجما ساطعا في موسمه الأول مع الفريق، حيث عادل الرقم القياسي للنادي كأكثر الحراس خروجا بشباك نظيفة في مباريات الفريق خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بعدما حافظ على نظافة مرماه في 15 لقاء بالمسابقة.

ومنذ انضمامه لأستون فيلا، شارك مارتينيز في أكثر من 150 مباراة مع النادي وارتدى شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان.

وعلى الصعيد الدولي، تألق مارتينيز مع منتخب الأرجنتين أيضا. فبعد انضمامه لأستون فيلا، حصل مرتين على بطولة كوبا أميركا، كما توج بكأس العالم عام 2022 بقطر، حيث لعب دورا رئيسيا في فوز بلاده بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه