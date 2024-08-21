نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.



وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام الطلائع.



وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي تحت قيادة أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.