تشيلسي يتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد

تشيلسي يتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريدأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، ضم اللاعب البرتغالي جواو فيليكس، لمدة سبع سنوات، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم يكشف تشيلسي عن القيمة المالية لصفقة ضم الدولي البرتغالي، لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 46 مليون جنيه إسترليني (59.95 مليون دولار).

وسبق لفيليكس، البالغ من العمر 24 عاما، أن لعب لتشيلسي على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور في موسم 2022 - 2023، وسجل له أربعة أهداف خلال 20 مباراة.. كما لعب الموسم الماضي معارا لبرشلونة الإسباني وأحرز له عشرة أهداف في 44 مباراة.

وانضم جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية كلفت النادي الإسباني 126 مليون يورو (140 مليون دولار).

وتزامن انضمام اللاعب البرتغالي للنادي الإنجليزي، مع انتقال اللاعب كونور غالاغر من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد.