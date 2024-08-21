الإسماعيلي يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بثنائية النبريص في شباك سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على فريق سموحة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

الإسماعيلي يهزم سموحة بثنائية النبريص

أحرز المهاجم الفلسطيني خالد النبريص هدفي الإسماعيلي في الدقيقتين 22 و53 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الأول للإسماعيلي بعد تمريرة عرضية من نادر فرج من داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى خالد النبريص الذي سددها بقوة نحو الزاوية اليمنى للمرمى.

أما الهدف الثاني، فقد جاء من ركلة ركنية نفذها نادر فرج من الجهة اليمنى، حيث أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ليرتقي خالد النبريص ويضعها برأسه في الزاوية اليسرى من مرمى المهدي سليمان، حارس سموحة.

وبهذا الفوز، ينتظر الإسماعيلي في دور الثمانية الفائز من مواجهة الزمالك وطلائع الجيش، التي ستقام في وقت لاحق من مساء اليوم ضمن مواجهات دور الـ16 من البطولة.