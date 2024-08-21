نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| جار التحميل 81%.. الأهلي يحسم صفقة عمر الساعي نجم الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن ارتفاع احتمالات انتقال لاعب خط وسط الإسماعيلي، عمر الساعي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هل يحسم الأهلي صفقة عمر الساعي؟

وأشار الموقع المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين إلى أن نسبة انتقال الساعي إلى الأهلي ارتفعت إلى 81%.

وفي سياق متصل، صرح نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في تصريحات تلفزيونية أن الحديث المتداول حول انتقال عمر الساعي كان من ضمن الملفات المؤجلة نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الدوري.

وأكد أنه لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بين الإسماعيلي والأهلي بخصوص هذه الصفقة.

يسعى النادي الأهلي لتعزيز خط وسط الفريق استعدادًا للموسم المقبل، خاصة بعد إعارة المالي أليو ديانج إلى فريق الأخدود السعودي.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية، تمكن الأهلي من ضم يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، ويحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.